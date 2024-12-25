Рома назвала трьох кандидатів, які можуть змінити Раньєрі на посаді тренера з нового сезону

Рома планує призначити нового головного тренера, який змінить на цій посаді Клаудіо Раньєрі, контракт якого з римським клубом розрахований до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє Calciomercato.

Планується, що угода не буде продовжена, і Раньєрі залишить клуб.

За даними джерела, Рома розглядає кандидатури Карло Анчелотті (Реал), Массіміліано Аллегрі (без клубу) та Джан П'єро Гасперіні (Аталанта).

Нагадаємо, Раньєрі очолює Рому вже втретє. Раніше він працював з командою в 2009 – 2011 та 2019 роках. Кар’єру гравця також розпочинав у складі "вовків", за яких виступав у 1973 – 1974 роках.

На посаді головного тренера Роми Раньєрі замінив Івана Юрича, який очолив команду лише у вересні і пропрацював менше двох місяців. Розпочинали римляни поточний сезон під керівництвом Даніеле Де Россі.