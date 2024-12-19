Відіграв на нуль: Трубін дізнався свою оцінку за гру з Насьоналем

Лісабонська Бенфіка з Анатолієм Трубіним у складі здолала Насьональ у перенесеному матчі 8-го туру чемпіонату Португалії. Українець отримав оцінку 6,9 від порталу SofaScore

"Орли" здобули перемогу з рахунком 2:0.

На 58-й хвилині з пенальті перший гол у грі забив досвідчений Анхель Ді Марія. Він через 16 хвилин оформив дубль.

Роботи в українського воротаря було обмаль. Насьональ завдав лише 1 удар у площину воріт. Він 14 разів торкнувся м'яча та віддав 5 точних передач із 6. Виграв єдину верхову дуель за поєдинок.

Гіршу за Анатолія оцінку з гравців старту здобули лише форвард Васіліс Павлідіс та Карем Актюроглу – обидва по 6,7.

Найкращим гравцем матчу став Анхель Ді Марія. Аргентинець отримав 9,0.