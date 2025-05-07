Аморім: Манчестер Юнайтед може стати найгіршою командою АПЛ, яка виграла єврокубок

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що його команда може стати найгіршою командою Англійської Прем'єр-ліги, яка виграла європейський трофей.

Цитує наставника Sky Sports.

"Якщо подивитися на Прем'єр-лігу, ми найгірша команда з мого приходу за результатами. Це моя думка.

У кінці сезону ми можемо стати найгіршою командою в історії Прем'єр-ліги та виграти європейський титул.Тож ми нічого не змінюватимемо. Ми знаємо, що цей сезон був розчаруванням.

Нічого не зміниться. Зараз я маю трохи більше подумати, але тоді я це відчував – і досі вважаю – що цей сезон був найгіршим за останні 50 років", – сказав Аморім.