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Аморім: Манчестер Юнайтед може стати найгіршою командою АПЛ, яка виграла єврокубок

Олександр Булава — 7 травня 2025, 19:59
Аморім: Манчестер Юнайтед може стати найгіршою командою АПЛ, яка виграла єврокубок
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що його команда може стати найгіршою командою Англійської Прем'єр-ліги, яка виграла європейський трофей.

Цитує наставника Sky Sports.

"Якщо подивитися на Прем'єр-лігу, ми найгірша команда з мого приходу за результатами. Це моя думка.

У кінці сезону ми можемо стати найгіршою командою в історії Прем'єр-ліги та виграти європейський титул.Тож ми нічого не змінюватимемо. Ми знаємо, що цей сезон був розчаруванням.

Нічого не зміниться. Зараз я маю трохи більше подумати, але тоді я це відчував – і досі вважаю – що цей сезон був найгіршим за останні 50 років", – сказав Аморім.

Сьогодні МЮ зіграє матч-відповідь проти Атлетика з Більбао у півфіналі Ліги Європи. Перша гра завершилась перемогою англійського клубу з рахунком 3:0.

В АПЛ Юнайтед посідає 15-те місце.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

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