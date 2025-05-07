Аморім: Манчестер Юнайтед може стати найгіршою командою АПЛ, яка виграла єврокубок
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що його команда може стати найгіршою командою Англійської Прем'єр-ліги, яка виграла європейський трофей.
Цитує наставника Sky Sports.
"Якщо подивитися на Прем'єр-лігу, ми найгірша команда з мого приходу за результатами. Це моя думка.
У кінці сезону ми можемо стати найгіршою командою в історії Прем'єр-ліги та виграти європейський титул.Тож ми нічого не змінюватимемо. Ми знаємо, що цей сезон був розчаруванням.
Нічого не зміниться. Зараз я маю трохи більше подумати, але тоді я це відчував – і досі вважаю – що цей сезон був найгіршим за останні 50 років", – сказав Аморім.
Сьогодні МЮ зіграє матч-відповідь проти Атлетика з Більбао у півфіналі Ліги Європи. Перша гра завершилась перемогою англійського клубу з рахунком 3:0.
В АПЛ Юнайтед посідає 15-те місце.