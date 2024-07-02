Капітан збірної Іспанії погодився перейти в саудівську Аль-Кадісію
Форвард мадридського Атлетико та капітан збірної Іспанії Альваро Мората влітку може змінити клуб.
Про це повідомляє Relevo.
Нападник дав згоду на перехід в саудівську Аль-Кадісію. Наразі між двома клубами розпочалися переговори щодо трансферу 31-річного гравця.
"Матрацники" оцінили форварда в 15 мільйонів євро.
У минулому сезоні форвард відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
Напередодні Аль-Кадісія оголосила про перехід екскапітана Реала Начо Фернандеса.