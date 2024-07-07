Тьяго Алькантара вирішив завершити кар'єру

33-річний іспанський півзахисник Тьяго Алькантара вирішив завершити футбольну кар'єру на професійному рівні.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Зазначається, що хавбек готовий до "нової глави" у футболі, але зробить паузу в декілька місяців.

🚨 EXCLUSIVE: Thiago Alcantara has decided to retire from professional football.



Former Barça, Bayern, Liverpool and Spain player has made his decision.



Thiago’s passion and love for the game continues as he’s ready for new chapter in football after few months planning for it. pic.twitter.com/zR4Uvum1rH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024

Тьяго на клубному рівні виступав за Барселону, Баварію та Ліверпуль. За свою кар’єру іспанець зіграв 433 матчі, забив 45 голів та віддав 63 гольові передачі.

Алькантара є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів у складі Барселони (сезон-2010/11) та Баварії (сезон-2019/20).