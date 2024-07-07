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Тьяго Алькантара вирішив завершити кар'єру

Владислав Уткін — 7 липня, 17:38
Тьяго Алькантара вирішив завершити кар'єру

33-річний іспанський півзахисник Тьяго Алькантара вирішив завершити футбольну кар'єру на професійному рівні.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Зазначається, що хавбек готовий до "нової глави" у футболі, але зробить паузу в декілька місяців.

Тьяго на клубному рівні виступав за Барселону, Баварію та Ліверпуль. За свою кар’єру іспанець зіграв 433 матчі, забив 45 голів та віддав 63 гольові передачі.

Алькантара є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів у складі Барселони (сезон-2010/11) та Баварії (сезон-2019/20).

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Тьяго Алькантара

Тьяго залишить Ліверпуль після завершення сезону

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