Колишній хавбек Барселони повернеться до клубу в ролі асистента Фліка

Вихованець Барселони Тьяго Алькантара найближчим часом поповнить тренерський штаб Гансі Фліка.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, протягом наступних кількох тижнів 34-річний іспанець доєднається до свого рідного клубу в ролі асистента головного тренера.

Зазначимо, що минулого літа Тьяго допоміг освоїтися Фліку в Іспанії, коли німецький фахівець тільки очолив каталонців. Але через всього місяць роботи Алькантара залишив клуб.

Згодом він чекав на пропозицію знову приєднатися до команди Фліка, але фінансові проблеми "синьо-гранатових" з фейр-плей затримали його повноцінне призначення.

Повідомляється, що Барселона наразі працює над низкою угод, які дадуть їй необхідний простір у зарплатній відомості, щоб повернути Тьяго.

Алькантара виступав за Барселону до 2013 року, коли він перейшов до Баварії, де потім під керівництвом саме Фліка став вородарем требла в 2020 році.

Нагадаємо, що Барселона оголосила про продовження контракту з Ламіном Ямалем, який до того ж отримав культовий номер.