Алієв: Вся країна хоче, щоб ми з Мілевським помирилися

Колишній півзахисник Динамо Київ та гравець медіафутбольного клубу PROFAN Олександр Алієв не виключає примирення з Артемом Мілевським.

Цитує футболіста Sport-express.ua.

Алієв може зустрітися з Мілевським на футбольному матчі вже 23 жовтня, в межах футбольної медіаліги.

"Якщо ми разом вийдемо на поле і команди будуть вітатися, то, звичайно, потисну. Я ж не якась падла. Я завжди на футбольному полі до всіх ставлюся по-людськи. А за футбольним полем – це вже наше особисте життя. Чи пробачу Мілевському? Час покаже. Уся країна хоче, щоб ми помирилися. Можливо, спеціально й зробили цей матч, щоб я зіграв за PROFAN", – сказав Алієв.

Нагадаємо, між Алієвим та Мілевським раніше виник серйозний конфлікт. Форвард назвав "дуже дурним вчинком" те, що восени минулого року Алієв виніс на загал плачевний стан здоров’я Артема. Пізніше Олександр заявив, що готовий примиритися з Артемом, якщо той вибачиться перед ним на всю країну.

У відповідь на це Артем висміяв розмови Алієва щодо їхнього примирення.