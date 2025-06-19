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Алієв – гравцям молодіжної збірної України: Мені соромно за вас

Олег Дідух — 19 червня 2025, 17:49
Алієв – гравцям молодіжної збірної України: Мені соромно за вас
Олександр Алієв

Колишній гравець Динамо Київ Олександр Алієв розкритикував гравців збірної України U-21 за виліт з молодіжного Євро-2025.

Звернення до гравців молодіжної збірної України Алієв опублікував у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу сказати щодо вчорашньої гри нашої молодіжної збірної, яка обіср*лася вже вкотре. Хлопчики, ви всі граєте в УПЛ в основному складі, але ви вчора просто обіср*лися. Так що ніколи не розкривайте свого рота, а просто грайте у футбол чи грайте у свої PSP, PlayStation.

Ще раз можу сказати: так, ми пили, але грали та добивалися великих результатів. Тож я вам так хочу сказати: мені соромно за вас, за те, що ви захищаєте честь нашої країни. І пацанам соромно, які перебувають на передовій. Усіх обійняв, підняв та припідняв. А ви задумайтеся", – заявив Алієв.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, збірна України у третьому турі групового етапу молодіжного Євро-2025 програла Нідерландам 0:2 і припинила боротьбу на турнірі, не пробившись у плейоф.

Збірна України U-21 Олександр Алієв Євро-2025 U-21

Олександр Алієв

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