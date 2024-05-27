Алієв висловив претензії Шевченку: Де ти був перші 4 місяці війни?

Колишній гравець Динамо та збірної України, а нині військовослужбовець Олександр Алієв, має сумніви в патріотизмі голови УАФ Андрія Шевченка.

Свою позицію він висловив у ході діалогу з журналістами Ігорем Бурбасом та Володимиром Крамаром в етері BurBuzz.

— Мені здається, що нашим глядачам хотілося б більше послухати про нововведення, ці ноухау УАФ, які відбулися цього сезону — це жеребкування суддівства і призначення...

— Покличте Шевченка сюди, що ви.

— Із задоволенням. Можеш посприяти? А якого з — Яковича чи Миколайовича?

— А хто у нас президент федерації?

— Миколайович.

— Ну от його викличте, нехай розповість. Він же зможе все чесно розповісти. Патріот України.

— Є сумніви? Ти якось сказав це з таким сарказмом.

— А чого мені говорити з сарказмом?

— Є якась образа, контри?

— Ні, я ж ніколи ні з ким не сварюся, тим паче перший.

— А, окей, значить першим був удар від...

— Удар? Вдарити він не зможе. І не вийде.

— А які претензії до нього як до патріота? Він розповідає, що в Україні зараз весь час перебуває, хоча в мене є сумніви. Діти забули, коли востаннє бачили його, хоча за моєю інформацією, три тижні його не було в Україні. Ми бачили його на бою Усика.