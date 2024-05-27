Алієв висловив претензії Шевченку: Де ти був перші 4 місяці війни?
Колишній гравець Динамо та збірної України, а нині військовослужбовець Олександр Алієв, має сумніви в патріотизмі голови УАФ Андрія Шевченка.
Свою позицію він висловив у ході діалогу з журналістами Ігорем Бурбасом та Володимиром Крамаром в етері BurBuzz.
— Мені здається, що нашим глядачам хотілося б більше послухати про нововведення, ці ноухау УАФ, які відбулися цього сезону — це жеребкування суддівства і призначення...
— Покличте Шевченка сюди, що ви.
— Із задоволенням. Можеш посприяти? А якого з — Яковича чи Миколайовича?
— А хто у нас президент федерації?
— Миколайович.
— Ну от його викличте, нехай розповість. Він же зможе все чесно розповісти. Патріот України.
— Є сумніви? Ти якось сказав це з таким сарказмом.
— А чого мені говорити з сарказмом?
— Є якась образа, контри?
— Ні, я ж ніколи ні з ким не сварюся, тим паче перший.
— А, окей, значить першим був удар від...
— Удар? Вдарити він не зможе. І не вийде.
— А які претензії до нього як до патріота? Він розповідає, що в Україні зараз весь час перебуває, хоча в мене є сумніви. Діти забули, коли востаннє бачили його, хоча за моєю інформацією, три тижні його не було в Україні. Ми бачили його на бою Усика.
— От, а я хотів побачити його на матчі Шахтар — Ворскла, коли нагородження було. У нас президент федерації, бачиш, не присутній на нагородженнях.
— Зайнятий був.
— А, ну зайнятий... Щось я ніколи не пам'ятав, щоб коли президентом федерації був Григорій Михайлович Суркіс... Він був на кожному (нагородженні — прим.), не має значення — Динамо грало чи Шахтар.
— Так всі президенти завжди були.
— Всі, всі. А у нас зараз, бачиш, усе інакше.
— І про що це говорить?
— Коли почалася повномасштабна війна, я 4 місяці його взагалі не чув. Не чув, не бачив, розумієш? А 4 місяці пройшло – він почав приїжджати в Україну, коли в Києві вже не було відморозків цих рускіх.
От і все. Про що це говорить? Зате ми патріоти. Патріот – це той, хто бере автомат і йде туди, на поле бою, а оце бити себе в груди... Молодець, збираєш гроші для хлопців, клас. Що там, United 25 чи 24? Я не знаю, що це таке.
Збирай, але де ти був перші 4 місяці, коли тут, у Києві, гриміло все?