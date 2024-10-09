Легендарний італійський захисник похвалив Довбика

Головний тренер Монци Алессандро Неста високо оцінив дії українського форварда Роми Артема Довбика в матчі 7-го туру Серії А з його командою.

Про це розповів італійський журналіст Алессіо Маньєрі в ефірі Controcalcio.

"В Інтера, можливо, щось краще виходить з погляду ігрової системи, але у Роми є Довбик. Неста був у Римі й розмовляв з моїм другом, сказавши йому, що, на його думку, Довбик – сильний", – сказав Маньєрі.

6 жовтня Монца і Рома зустрічались в матчі 7 туру чемпіонату Італії, матч завершилався внічию з рахунком 1:1. Артем Довбик забив перший гол в поєдинку на 61-й хвилині. Для українця це був 4 гол в 9 матчах за італійський клуб.

Алессандро Неста вважається одним із найкращих захисників в історії футболу. З 1993 по 2012 він зіграв 587 матчів у складі Лаціо і Мілана. Також на його рахунку 78 матчів за збірну Італії.