"Двічі в одну річку не увійдеш": зірковий чилієць знову хоче залишити Удінезе

Нападник Алексіс Санчес прагне якнайшвидше розірвати контракт з Удінезе.

Про це інформує журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що стосунки 36-річного чилійця з головним тренером команди Костою Руняїчем залишають бажати кращого. Також Алексіс невдоволений нестачею ігрової практики.

Контракт Санчеса з клубом чинний до літа 2026 року. У сезоні 2024/25 він провів 14 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Алексіс повернувся до Удінезе у серпні 2024 року. Раніше він виступав за клуб з Удіне з 2006 до 2011 року.

Також чилієць грав за низку топ-клубів. Серед них – Барселона, Інтер та Арсенал.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче близький до підписання Санчеса.