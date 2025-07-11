"Двічі в одну річку не увійдеш": зірковий чилієць знову хоче залишити Удінезе
ФК Удінезе
Нападник Алексіс Санчес прагне якнайшвидше розірвати контракт з Удінезе.
Про це інформує журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що стосунки 36-річного чилійця з головним тренером команди Костою Руняїчем залишають бажати кращого. Також Алексіс невдоволений нестачею ігрової практики.
Контракт Санчеса з клубом чинний до літа 2026 року. У сезоні 2024/25 він провів 14 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.
Алексіс повернувся до Удінезе у серпні 2024 року. Раніше він виступав за клуб з Удіне з 2006 до 2011 року.
Також чилієць грав за низку топ-клубів. Серед них – Барселона, Інтер та Арсенал.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче близький до підписання Санчеса.