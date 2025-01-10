Ісак став найкращим гравцем місяця в АПЛ
Александер Ісак
Transfermarkt
Нападник Ньюкасла Александер Ісак став найкращим гравцем грудня в Англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
На рахунку футболіста 10 м'ячів та дві результативні передачі у дев'яти матчах.
Зазначимо, що на Ісака довгий час претендує лондонський Арсенал, на тлі чого "сороки встановили" неймовірний цінник на форварда у 150 мільйонів євро.
Портал Transfermarkt оцінює шведа у 75 млн.
Наступний матч Ньюкасл зіграє 15 січня - суперником стане Вулвергемптон.
Раніше повідомлялось, що найкращий бомбардир збірної України на ЧС-2024 перейшов до польського клубу.