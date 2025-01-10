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Ісак став найкращим гравцем місяця в АПЛ

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 13:27
Ісак став найкращим гравцем місяця в АПЛ
Александер Ісак
Transfermarkt

Нападник Ньюкасла Александер Ісак став найкращим гравцем грудня в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

На рахунку футболіста 10 м'ячів та дві результативні передачі у дев'яти матчах.

Зазначимо, що на Ісака довгий час претендує лондонський Арсенал, на тлі чого "сороки встановили" неймовірний цінник на форварда у 150 мільйонів євро.

Портал Transfermarkt оцінює шведа у 75 млн.

Наступний матч Ньюкасл зіграє 15 січня - суперником стане Вулвергемптон.

Раніше повідомлялось, що найкращий бомбардир збірної України на ЧС-2024 перейшов до польського клубу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Юнайтед Александер Ісак

Александер Ісак

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