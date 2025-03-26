Екснападник збірної Англії назвав "ідіотами" всіх, хто критикує Александер-Арнольда за перехід в Реал

Колишній форвард клубів АПЛ та збірної Англії Габріель Агбонлахор став на захист Трента Александер-Арнольда, який став об'єктом ненависті деяких фанатів Ліверпуля.

Своє невдоволення реакцією вболівальників мерсисайдців 38-річний англієць висловив в етері talkSPORT.

Напередодні з'явилася інформація, що Александер-Арнольд близький до підписання контракту з Реалом, в який правий фулбек перейде на правах вільного агента.

Ця новина настільки розчарувала фанатів Ліверпуля, що вони почали спалювати футболки 26-річного захисника. Ця реакція розлютила Агбонлахора.

"Я думаю, що кожен, хто говорить щось негативне про це рішення, просто ідіот. Будь-який фанат Ліверпуля, будь-яка інша фан-база... Трент виграв усі трофеї для клубу свого дитинства. У нього є шанс грати в найбільшому клубі світу, який 15 разів вигравав Лігу чемпіонів", – сказав Агбонлахор.

Він вважає, що Александер-Арнольд не може не скористатися можливістю грати в команді Андрія Луніна.

"Як можна від такого відмовитися? Ти гратимеш з Мбаппе, ти гратимеш зі своїм другом Джудом Беллінгемом в історичному клубі. Очевидно, що Ліверпуль є дуже історичним клубом, але Реал Мадрид... Ти просто не можеш їм відмовити, не має значення, хто ти. Гравці минулого, які говорили, що вони відмовили свого часу Реалу, брешуть. Ймовірно, це Реал просто не хотів їх. Будь-хто, хто отримає пропозицію від Реала, він переходить. Трент ніколи не гратиме за жоден клуб АПЛ, не піде до Мілана, Інтера, Ювентуса, Баварії. Я не думаю, що він піде до Барселони, навіть незважаючи на те, наскільки вони великі. Реал Мадрид – від цього не відмовишся. Якщо не брати до уваги футбол, стиль життя – Джуд Беллінгем розповість йому про все, про стиль життя гравця Реала".

У нинішньому сезоні Трент Александер-Арнольд взяв участь у 39 матчах Ліверпуля в усіх турнірах. Захисник записав на свій рахунок 3 голи та 7 результативних передач.

Раніше стало відомо, що ФІФА затвердила один мільярд доларів призового фонду клубного чемпіонату світу.