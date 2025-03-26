Все через перехід в Реал: фанати Ліверпуля масово спалюють футболки із прізвищем лідера клубу

Фанати Ліверпуля просто збожеволіли на тлі чуток про перехід лідера Трента Алексендер-Арнольда в мадридський Реал.

Сторони вже навіть узгодили деталі переходу. Гравець перейде в якості вільного агента, адже влітку в фулбека закінчується чинна угода з "червоними".

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Вболівальники мерсисайдців не захотіли приймати рішення Трента, називаючи його "зрадником". Головна теза: "Джеррард свого часу не пішов з клубу, тому і ти не маєш".

Тепер фани вигадали челендж у соцмережах, який стрімко набирає популярності. Віддані клубу люди масово спалюють футболки із прізвищем англійця та публікують у соцмережах відповідне відео.

Нагадаємо, у поточному сезоні Александер-Арнольд зіграв 39 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 7 асистів та відзначився 3 голами.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль отримав гарні новини для переговорів із Салахом.