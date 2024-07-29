Манчестер Юнайтед планує побудувати новий стадіон на 100 тисяч глядачів
Манчестер Юнайтед планує побудувати новий стадіон на 100 тисяч глядачів, замість відновлення стадіону "Олд Траффорд".
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, робоча група, створена для вивчення варіантів реконструкції "Олд Траффорд", оцінила можливості відновлення стадіону, але наразі зосередила увагу на тому, як може виглядати нова будівля і як її можна профінансувати, дійшовши висновку, що будівництво нового стадіону доречніше, ніж відновлення старого.
Якщо "червоні дияволи" зважаться на будівництво нового стадіону, то він стане найбільшим у Великій Британії.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Манчестер Юнайтед підсилиться правим захисником Баварії Нуссаїром Мазрауї, який у жовтні минулого року потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини.