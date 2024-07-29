Манчестер Юнайтед планує побудувати новий стадіон на 100 тисяч глядачів, замість відновлення стадіону "Олд Траффорд".

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, робоча група, створена для вивчення варіантів реконструкції "Олд Траффорд", оцінила можливості відновлення стадіону, але наразі зосередила увагу на тому, як може виглядати нова будівля і як її можна профінансувати, дійшовши висновку, що будівництво нового стадіону доречніше, ніж відновлення старого.

Якщо "червоні дияволи" зважаться на будівництво нового стадіону, то він стане найбільшим у Великій Британії.

Manchester United will aim to build a 100,000-seater stadium should the club press ahead with plans to move to a new Old Trafford.



The six-figure capacity is seen as a realistic number designed to future-proof the ground given high demand for tickets.



The joint task force set… pic.twitter.com/vUPAqzSsDg — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 29, 2024

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Манчестер Юнайтед підсилиться правим захисником Баварії Нуссаїром Мазрауї, який у жовтні минулого року потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини.