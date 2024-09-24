Ми чекаємо на його повернення: Джилардіно підтримав Малиновського після травми

Наставник Дженоа Альберто Джилардіно підтримав Руслана Малиновського. Фахівець похвалив професійні якості українського футболіста, а також зізнався, що чекає на його повернення.

Слова Джилардіно цитує TMW.

"Ми усі підтримуємо Руслана після травми. Я з ним спілкувався, він уже дуже хоче повернутись у команду. Руслан – неймовірний хлопець та дуже професійний футболіст. Ми чекаємо на Маліновського.

Я вже говорив після матчу з Венецією, що команда зупинилася після його травми. Таке повторюватися не повинно, але ми вивчили урок", – сказав Джилардіно.