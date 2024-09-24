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Ми чекаємо на його повернення: Джилардіно підтримав Малиновського після травми

Руслан Травкін — 24 вересня, 23:00
Ми чекаємо на його повернення: Джилардіно підтримав Малиновського після травми
Руслан Малиновський
УАФ

Наставник Дженоа Альберто Джилардіно підтримав Руслана Малиновського. Фахівець похвалив професійні якості українського футболіста, а також зізнався, що чекає на його повернення.

Слова Джилардіно цитує TMW.

"Ми усі підтримуємо Руслана після травми. Я з ним спілкувався, він уже дуже хоче повернутись у команду. Руслан – неймовірний хлопець та дуже професійний футболіст. Ми чекаємо на Маліновського.

Я вже говорив після матчу з Венецією, що команда зупинилася після його травми. Таке повторюватися не повинно, але ми вивчили урок", – сказав Джилардіно.

Нагадаємо, нещодавно Малиновський серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції. На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.

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