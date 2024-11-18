Визначились коментатори матчу Албанія – Україна

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі Ліги націй між збірними Албанії та України.

Про це повідомляє MEGOGO.

Зустріч прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

О 20:40 розпочнеться аналітична студія, яка продовжиться у перерві та після фінального свистка. Її також покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а запрошеними експертами – колишні гравці збірної України Олександр Головко і Едуард Цихмейструк.

Поєдинок Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Після 5 турів Україна займає останню сходинку в групі В1 Ліги націй. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Єдину перемогу команда здобула саме у грі з Грузією (1:0) у третьому турі, а згодом підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Чехією та розписали нічию з грузинами.

У протистоянні з Албанією Україну влаштує винятково перемога. Нічия або поразка автоматично відправлять "синьо-жовтих" до Дивізіону С Ліги націй. Щоб зайняти друге місце і претендувати на підвищення у класі, підопічним Реброва, крім власної перемоги, потрібен також невиграш грузинської команди у Чехії.