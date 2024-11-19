Розуміємо, наскільки буде важко: Судаков – про матч з Албанією

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився очікуваннями від матчу з Албанією у 6 турі групового етапу Ліги націй, наголосивши, що у першій зустрічі проти цього суперника "синьо-жовтим" не вистачило агресивності.

Про це він сказав у коментарі Взбірна.

"Ми впринципі домінували та були більшу частину матчу з мʼячем, але у нас не було так багато моментів у завершальній фазі. Напевно, нам не вистачило агресивності. Ми забили перші, але потім пропустили через помилки два мʼячі.

Це хороша збірна, розуміємо, наскільки буде важко на виїзді. У них дуже хороша підтримка", – сказав Судаков.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.