Двох захисників Реала успішно прооперували

Захисники мадридського Реала Давид Алаба і Ферлан Менді успішно перенесли операції.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Алаба зазнав розрив внутрішнього меніска лівого коліна на тренуванні, а Менді отримав розрив проксимального сухожилля під час матчу з Барселоною у Кубку Іспанії.

Обидва успішно перенесли операції і вже незабаром почнуть процес відновлення.

Зазначається, що Алаба може повернутися до клубного чемпіонату світу. Водночас Менді вибув щонайменше на два місяці.

Напередодні операцію переніс ще один захисник мадридців – Антоніо Рюдігер Очікується, що він повернеться до тренувань через два місяці.