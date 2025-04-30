Двох захисників Реала успішно прооперували
Давід Алаба
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Захисники мадридського Реала Давид Алаба і Ферлан Менді успішно перенесли операції.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Алаба зазнав розрив внутрішнього меніска лівого коліна на тренуванні, а Менді отримав розрив проксимального сухожилля під час матчу з Барселоною у Кубку Іспанії.
Обидва успішно перенесли операції і вже незабаром почнуть процес відновлення.
Зазначається, що Алаба може повернутися до клубного чемпіонату світу. Водночас Менді вибув щонайменше на два місяці.
Напередодні операцію переніс ще один захисник мадридців – Антоніо Рюдігер Очікується, що він повернеться до тренувань через два місяці.