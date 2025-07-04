Бущан отримав нового головного тренера в Аль-Шабабі

Саудівський Аль-Шабаб, за який виступає український голкіпер Георгій Бущан, оголосив про призначення новим головним тренером наставника Реала Сосьєдад Іманола Альгуасіля.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі та фінансові умови контракту не розголошуються.

الغواسيل يـزأر: يلا شباااب 🦁🔥 pic.twitter.com/GqgXRAHldb — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 3, 2025

За даними інсайдера Ніколо Скіри, контракт між клубом та тренером розрахований на 2 роки.

Раніше Реал Сосьєдад оголосив, що Альгуасіль залишить клуб після завершення цього сезону.

Фахівець очолює басків з грудня 2018 року. До цього він працював із молодіжними командами клубу. Іспанець провів на чолі Реала Сосьєдад понад 300 ігор.

Нагадаємо, воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.