Аль-Наср Роналду за 75 млн євро підписав форварда Астон Вілли

Астон Вілла підтвердила трансфер форварда Джона Дурана в саудівський Аль-Наср.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе 75 мільйонів євро.

A number that carries history and glory at AlNassr 🌟

The iconic No. 9 is back! 🔥#DuránIsYellow pic.twitter.com/PTyvfllhTS — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 31, 2025

Дуран став гравцем Вілли у січні 2023 року, коли перейшов з Чикаго Файр за майже 17 млн євро. Нещодавно 21-річний гравець продовжив контракт клубом до літа 2030 року.

У поточному сезоні на його рахунку 12 голів у 29 матчах.

Раніше повідомлялося, що нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився 920 голом у професійній кар'єрі.