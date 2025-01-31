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Аль-Наср Роналду за 75 млн євро підписав форварда Астон Вілли

Олександр Булава — 31 січня 2025, 22:31
Аль-Наср Роналду за 75 млн євро підписав форварда Астон Вілли
Дуран
x.com/AVFCOfficial

Астон Вілла підтвердила трансфер форварда Джона Дурана в саудівський Аль-Наср.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе 75 мільйонів євро.

Дуран став гравцем Вілли у січні 2023 року, коли перейшов з Чикаго Файр за майже 17 млн євро. Нещодавно 21-річний гравець продовжив контракт клубом до літа 2030 року.

У поточному сезоні на його рахунку 12 голів у 29 матчах.

Раніше повідомлялося, що нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився 920 голом у професійній кар'єрі.

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Аль-Наср

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