Аль-Наср Роналду за 75 млн євро підписав форварда Астон Вілли
Дуран
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Астон Вілла підтвердила трансфер форварда Джона Дурана в саудівський Аль-Наср.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе 75 мільйонів євро.
Дуран став гравцем Вілли у січні 2023 року, коли перейшов з Чикаго Файр за майже 17 млн євро. Нещодавно 21-річний гравець продовжив контракт клубом до літа 2030 року.
У поточному сезоні на його рахунку 12 голів у 29 матчах.
Раніше повідомлялося, що нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився 920 голом у професійній кар'єрі.