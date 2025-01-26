Роналду відзначився 920-м голом у кар'єрі

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився 920 голом у професійній кар'єрі.

Форвард встановив остаточний рахунок в матчі 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Фатеха (3:1).

Чемпіонат Саудівської Аравії

17 тур, 26 січня

Аль-Наср – Аль-Фатех 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Саадан (автогол), 2:0 – 57 Сімакан, 2:1 – 72 Батна, 3:1 – 87 Роналду

Найбільше м'ячів нападник забив у складі мадридського Реала — 450. Також в його активі 145 голів за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус, 84 за Аль-Наср, 5 за Спортинг та 135 за збірну Португалії.

Напередодні стали відомі деталі нового контракту Кріштану Роналду з Аль-Насром, який, імовірно, буде підписаний найближчим часом.