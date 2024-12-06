Черговий гол Роналду не врятував Аль-Наср від поразки Аль-Іттіхаду
В межах 13 туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср із Кріштіану Роналду в гостях зустрічався із Аль-Іттіхадом, за який грає ексфорвард мадридського Реалу Карім Бензема.
Рахунок у матчі відкрив саме француз. Колишній володар Золотого м'яча скористався прострілом з флангу та переправив м'яч у напівпусті ворота.
Вже через дві хвилини Роналду зрівняв рахунок. Цей гол став 913-м у кар'єрі легендарного португальця.
Матч наближався до нічиєї, втім Стівен Бергвейн на першій доданій арбітром хвилині приніс перемогу Аль-Іттіхаду.
Чемпіонат Саудівської Аравії
13 тур, 6 грудня
Аль-Іттіхад - Аль-Наср 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Бензема, 55, 1:1 - Роналду, 57, 2:1 - Бергвейн, 90+1
За підсумками матчу Аль-Наср разом із Кріштіану розмістився на четвертій сходинці у турнірній таблиці із 25 набраними очками.
Ал-Іттіхад продовжує лідирувати, маючи у своєму активі 36 залікових балів.