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Перехід Піолі в Аль-Іттіхад може зірватися

Олександр Булава — 6 липня, 14:49
Перехід Піолі в Аль-Іттіхад може зірватися

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіхад раптово зупинив переговори з екстренером Мілана Стефано Піолі.

Про це повідомляє Football Italia.

Сторони завершували підписання 3-річного контракту та готувалися до представлення Піолі. Проте в останній момент клуб із Саудівської Аравії зупинив переговори.

За інформацією джерела, керівництво Аль-Іттіхада зацікавилось кандидатурою колишнього тренера ПСЖ Крістофа Галтьє, якому запропонують контракт із зарплатою 12 млн євро на рік.

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.
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