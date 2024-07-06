Перехід Піолі в Аль-Іттіхад може зірватися

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіхад раптово зупинив переговори з екстренером Мілана Стефано Піолі.

Про це повідомляє Football Italia.

Сторони завершували підписання 3-річного контракту та готувалися до представлення Піолі. Проте в останній момент клуб із Саудівської Аравії зупинив переговори.

За інформацією джерела, керівництво Аль-Іттіхада зацікавилось кандидатурою колишнього тренера ПСЖ Крістофа Галтьє, якому запропонують контракт із зарплатою 12 млн євро на рік.

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).



