Джеррард може залишитися без роботи, опинившись на межі звільнення з Аль-Іттіфака

Головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард найближчим часом ризикує поповнити список фахівців, які шукають роботу.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

Згідно з джерелом, саудівський клуб розглядає варіант зі звільненням 44-річного англійця. На його місце може прийти колишній наставник Аль-Іттіфака та молодіжної збірної Саудівської Аравії Саад Аль-Шехрі.

Він очолював клуб з грудня 2017 року по квітень 2018 року. Перед цим призначенням Аль-Шехрі працював тренером молодіжного складу команди.

Джеррард очолив Аль-Іттіфак у липні 2023 року. Під його керівництвом команда провела 55 матчів, 19 з яких завершилися перемогою, 16 разів була зафіксована нічия, а 20 разів саудівці зазнавали поразки.

Зараз Аль-Іттіфак посіда 12 місце Саудівської професійної ліги, зарробивши 19 очок у 17 турах чемпіонату.

Раніше стало відомо, що колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити дортмундську Боруссію, яка залишилася без тренера після звільнення Нурі Шахіна.

Нагадаємо, що сьогодні, о 22:00 "джмелі" гратимуть з донецьким Шахтарем у восьмому турі основного етапу Ліги чемпіонів.