Брентфорд відмовився продавати Тоуні за 35 млн фунтів

Брентфорд відмовив Аль-Ахлі у продажу нападника Айвена Тоуні за 35 млн фунтів.

Про це повідомляє The Guardian.

Наразі клуб із Саудівської Аравії взяв паузу, щоб обдумати підвищення пропозиції щодо 28-річного англійського нападника. При цьому зазначається, що "бджоли" будуть вимагати як мінімум 50 млн фунтів за трансфер футболіста.

Чинна угода Тоуні завершується через рік. У першому турі чемпіонату Англії проти Крістал Пелес він залишився поза складом через можливий перехід.

Нагадаємо, нещодавно Тоуні відбув дискваліфікацію за протиправні ставки. Форвард був відсторонений від футболу на 8 місяців. Через це він минулий сезон розпочав лише у січні та встиг зіграти у 17 матчах, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.