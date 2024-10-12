Італійський агент: Довбик хотів перейти саме до Роми

Італійський футбольний агент Валеріо Джуффріда розповів про трансфер Артема Довбика з Жирони до Роми.

Його слова цитує сайт romapress.net.

"Це був складний трансфер. Мій брат Габріеле більше знає про це, оскільки провів перед цим ночі в Жироні, а потім в офісах у Трігорії (район у Римі – прим.).

Довбика хотіли кілька клубів Прем'єр-ліги і, як відомо, мадридський Атлетіко, з яким розгорнулася справжня спортивна битва.

У нього завжди було бажання перейти до Роми, тому що він відчував інстинктивний зв’язок із цим клубом. "Джаллороссі" зі свого боку також доклали великих фінансових зусиль, визначивши Довбика як ідеального нападника цього сезону" – сказав Джуффріда.