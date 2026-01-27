Ексгравець Барселони змінить клуб в АПЛ

30-річний іспанський вінгер Фулгема Адама Траоре, який є вихованцем каталонської Барселони, змінить клубну прописку в межах Лондона.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Морето.

Журналіст підтвердив трансфер футболіста до складу Вест Гем Юнайтед. Трансферна вартість іспаннця на наразі оцінювалася у 8 мільйонів євро за даними Transfermarket.

У поточному сезоні Траоре був гравцем ротації у складі "дачників", взявши участь загалом у 26 матчах (з який у 15 вийшов на заміну) у всіх турнірах: вінгер провів 21 гру в Прем'єр-лізі без результативних дій, 4 поєдинки в Кубку англійської ліги, де відзначився одним забитим м'ячем, та одну зустріч у Кубку Англії.

Нагадаємо за повідомленнями Guardian позиції головного тренера "молотобійників" Нуну Ешпіріту Санту похитнулися на тлі провальних результатів та погіршення атмосфери в колективі, хоча керівництво навряд чи зважиться звільнити його найближчим часом.