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Судаков цитатою Усика відповів на заяву форварда Бешикташа після програшу від Шахтаря

Микола Дендак — 25 липня 2025, 15:34
Судаков цитатою Усика відповів на заяву форварда Бешикташа після програшу від Шахтаря
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков відреагував на слова футболіста Бешикташа Теммі Абрахама після першого матчу другого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Відповідне повідомлення гравець написав у себе в Telegram-каналі.

Напередодні Абрахам висловився про поразку Бешикташа, зазначивши, що "гравці Шахтаря святкували так, ніби протистояння вже завершено". На це Судаков відповів фразою абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

"Донт пуш зе хорсес", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шахтар впевнено обіграв турецький Бешикташ у першому поєдинку. Матч-відповідь відбудеться 31 липня. Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

Раніше підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.

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Георгій Судаков

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