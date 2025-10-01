Гравець Абердіна: У нас складний жереб, адже серед суперників є такі імена, як Шахтар

Футболіст шотландського Абердіна Кевін Нісбет заявив, що Шахтар є складним суперником для його команди.

Про це повідомляє The Press and Journal.

"Ми беремо участь у Лізі конференцій не просто для галочки. Ми беремо участь, щоб боротися і постаратися посісти якомога вище місце в таблиці. Там є такі гучні імена, як Шахтар Донецьк, і, чесно кажучи, я думаю, що нам дістався один із найскладніших жеребів, однак, якщо ви збираєтеся пройти далі, то краще мати більш складні матчі, щоб перевірити себе і свою команду, як індивідуально, так і як клуб на європейській арені", – сказав Нісбет.

Матч між Шахтарем і Абердіном відбудеться 2 жовтня в Шотландії. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньо.