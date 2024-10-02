Колос забив 9 м'ячів у ворота Пантер, Шахтар здолав Поділля у 7 турі чемпіонату України серед жінок

Сьогодні, 2 жовтня, відбулися матчі жіночого чемпіонату України з футболу.

Зокрема, ковалівський Колос забив 9 м'ячів без відповіді у ворота уманських Пантер. У попередньому турі Колос декласував своїх суперниць із двозначним рахунком. Вінницький ЕМС-Поділля пропустив 10 голів, не зумівши жодного разу забити у відповідь.

У цьому турі ЕМС-Поділля також поступилося. Їх мінімально здолав донецький Шахтар. Окрім цього Кривбас поступився одеському Сістерс, а Оболонь програла Ладомиру.

Чемпіонат України – Вища ліга, жінки

7 тур, 2 жовтня

Пантери – Колос 0:9 (0:5)

Голи: 0:1 - Соломаха 22, 0:2 - Куніна 30, 0:3 - Майбородіна 32, 0:4 - Федоренко 39, 0:5 - Куніна 44, 0:6 - Куніна 70, 0:7 - Сербук 72, 0:8 - Майбородіна 79, 0:9 - Майбородіна 90+2

ЕМС Поділля – Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Чендей 90

Сістерс – Кривбас 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - Сонкенг 63, 2:0 - Бондарєва 74, 2:1 - Станчук 86

Оболонь – Ладомир 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - Гірин 14, 0:2 - Гірин 31, 1:2 - Гнидюк 61, 1:3 - Невар 70

Нагадаємо, напередодні чинний чемпіон України Ворскла декласувала Полісся, забивши 7 м'ячів без відповіді.