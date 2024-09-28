Кривбас прийме Олександрію, Полісся зіграє проти Карпат у 8 турі УПЛ

Сьогодні, 28 вересня, відбудеться три матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, криворізький Кривбас вдома прийматиме Олександрію, а житомирське Полісся на виїзді зіграє проти львівських Карпат.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

8 тур, 28 вересня

13:00 Кривбас – Олександрія

15:30 ЛНЗ – Чорноморець

18:00 Карпати – Полісся

Напередодні Шахтар сенсаційно не зміг обіграти рівненський Верес. "Гірники" забили першими з пенальті, але вже невдовзі рівняни зрівняли рахунок, та вибороли нічию.

Наразі таблицю чемпіонату очолює київське Динамо. "Біло-сині" разом з Олександрією мають в активі 16 очок, але завдяки кращій різниці голів посідають перше місце. Трійку лідерів замикають житомиряни з 14 заліковими балами.