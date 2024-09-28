Кривбас прийме Олександрію, Полісся зіграє проти Карпат у 8 турі УПЛ
УПЛ
Сьогодні, 28 вересня, відбудеться три матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Зокрема, криворізький Кривбас вдома прийматиме Олександрію, а житомирське Полісся на виїзді зіграє проти львівських Карпат.
Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
8 тур, 28 вересня
13:00 Кривбас – Олександрія
15:30 ЛНЗ – Чорноморець
18:00 Карпати – Полісся
Напередодні Шахтар сенсаційно не зміг обіграти рівненський Верес. "Гірники" забили першими з пенальті, але вже невдовзі рівняни зрівняли рахунок, та вибороли нічию.
Наразі таблицю чемпіонату очолює київське Динамо. "Біло-сині" разом з Олександрією мають в активі 16 очок, але завдяки кращій різниці голів посідають перше місце. Трійку лідерів замикають житомиряни з 14 заліковими балами.