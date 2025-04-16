Названо 5 клубів, які претендують на Мюллера
Томас Мюллер
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Одразу п’ять клубів претендують на підписання атакувального півзахисника мюнхенської Баварії Томаса Мюллера.
Про це повідомляє Крістіан Фальк.
За його інформацією, з цих п’яти клубів лише один європейський – це італійська Фіорентина. Також на 35-річну легенду Баварії претендують бразильський Інтернасьонал і три клуб МЛС – Лос-Анджелес, Сан-Дієго та Цинциннаті.
Нагадаємо, Мюллер покине Баварію влітку поточного року на правах вільного агента, проте перед цим виступить за рідну команду на клубному чемпіонаті світу 2025 року.
У поточному сезоні на рахунку Мюллера 6 голів і 6 асистів у 38 матчах за Баварію в усіх турнірах. Хавбек є вихованцем мюнхенського клубу та провів за нього рекордні 745 матчів.