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Названо 5 клубів, які претендують на Мюллера

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 14:46
Названо 5 клубів, які претендують на Мюллера
Томас Мюллер
Getty Images

Одразу п’ять клубів претендують на підписання атакувального півзахисника мюнхенської Баварії Томаса Мюллера.

Про це повідомляє Крістіан Фальк.

За його інформацією, з цих п’яти клубів лише один європейський – це італійська Фіорентина. Також на 35-річну легенду Баварії претендують бразильський Інтернасьонал і три клуб МЛС – Лос-Анджелес, Сан-Дієго та Цинциннаті.

Нагадаємо, Мюллер покине Баварію влітку поточного року на правах вільного агента, проте перед цим виступить за рідну команду на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

У поточному сезоні на рахунку Мюллера 6 голів і 6 асистів у 38 матчах за Баварію в усіх турнірах. Хавбек є вихованцем мюнхенського клубу та провів за нього рекордні 745 матчів.

Баварія Інтернасьонал Томас Мюллер Фіорентина МЛС

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