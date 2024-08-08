41-річний Пепе оголосив про завершення кар'єри

Захисник збірної Португалії Пепе оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це футболіст повідомив у Facebook.

Останнім клубом гравця став Порту, ​​за який він виступав із 2019 по 2024 рік, а до цього грав за португальський клуб із 2004 по 2007 рік.

Найбільшу частину своєї кар'єри оборонець провів у мадридському Реалі — 10 років, з яким тричі вигравав Лігу чемпіонів.

Зі збірною Португалії захисник виграв чемпіонат Європи-2016. На його рахунку 141 матч та 8 голів за національну команду.

На Євро-2024 Пепе став найстаршим гравцем, який зіграв у плей-оф великих турнірів.