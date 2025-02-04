Знову в лазареті: центрбек Реала отримав чергову травму та пропустить дербі з Атлетико

Проблеми мадридського Реала у центрі захисту продовжилися травмою Давіда Алаби.

Про цю невдачу "бланкос" повідомили на своєму сайті.

За інформацією джерела, у 32-річного австрійця діагностували травму привідного м'яза лівої ноги. Термін відновлення футболіста поки що невідомий.

Parte médico de Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

Очікувалося, що Алаба розпочне з перших хвилин завтрашній матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії проти Леганеса.

Але тепер головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не може розраховувати не тільки на Едера Мілітао та Антоніо Рюдігера, а ще й на Давіда Алабу.

І це ще не все. Все йде до того, що Алаба пропустить мадридське дербі з Атлетико, яке відбудеться у суботу, 8 лютого. Це буде гра за лідерство чемпіонату Іспанії: Реал очолює таблицю з 49 очками, випереджаючи "кольчонерос" на один бал.

Розрив між командами скоротився після того, як королівський клуб зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера Ла Ліги Еспаньйола.

Нагадаємо, що Давід Алаба тільки нещодавно повернувся на футбольне поле, пропустивши до цього 399 днів.