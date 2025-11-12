40-річний Модрич залишається ключовим гравцем проєкту Аллегрі в Мілані

Мілан планує активувати опцію продовження контракту з 40-річним півзахисником команди Лукою Модричем.

Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра.

Угода може бути пролонгована до 2027 року. Модрич вважається ключовим гравець "россонері" та центральним футболістом у проєкті головного тренера Массиміліано Аллегрі та спортивного директора Іглі Таре.

Влітку поточного року Модрич перейшов у Мілан із мадридського Реала на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2026 року.

У поточному сезоні Модрич взяв участь у 12 матчах Мілана в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 2 асистами. Лука уже став найстаршим півзахисником у історії, який забивав гол у матчі Серії А.

Окрім того, згідно з оцінками статистичного порталу SofaScore хорват наразі є найкращим гравцем чемпіонату Італії з середньою оцінкою 7,75.