Брайтон може запросити 31-річного тренера

Брайтон контактував з 31-річним тренером Санкт-Паулі Фабіаном Гюрцелером про можливу співпрацю.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі тривають переговори між клубами про суму компенсації. Гюрцлер задоволений пропозицією "чайок" та проєктом команди.

🚨🔵 Brighton have just made contact with St. Pauli for 31 year old manager Fabian Hürzeler!



Negotiations ongoing over compensation after positive talks with Hürzeler on project, contract details and more.



Born in February 1993, Hürzeler now clear favorite to replace De Zerbi. pic.twitter.com/eopdj97ynE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024

Раніше повідомлялося про можливе повернення Грема Поттера.

Нагадаємо, що Брайтон шукає нового тренера після відходу Роберто Де Дзербі. У сезону-2023/2024 "чайки" посіли 11 місце, набравши 48 очок. Минулого сезону команда змогла кваліфікуватися в Лігу Європи з шостого місця, заробивши 62 залікових пункти.

Зазначимо, що Санкт Паулі під керівництвом Гюрцелера виграв Бундеслігу 2 та кваліфікувався до елітного дивізіону чемпіонату Німеччини.