Шахтар мінімально переміг Лівий берег: огляд матчу 3 туру УПЛ
Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Лівим берегом у матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився 1:0. Єдиний гол у другому таймі забив форвард Данило Сікан.
Огляд
Лівий Берег — Шахтар 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Сікан (63)
Лівий Берег: Механів, Соколов, Якимів, Самар, Дударенко, Співаков (Литовченко, 72), Дедух (Косовський, 90), Банада, Когут (Галас, 72), Синиця, Сухоручко.
Шахтар: Різник, Франьїч, Бондар, Криськів, Судаков, Сікан (Траоре, 88), Азаров (Педро, 78), Бондаренко (Степаненко), Конопля, Кевін (Егіналду, 46), Педріньйо.
У попередньому турі команда Маріно Пушича програла Поліссю. Лівий Берег без шансів поступився Ворсклі. Наразі "гірники" мають 6 очок в активі, а Лівий берег залишається єдиною командою, в якої немає жодного балу.
Напередодні в межах третього туру УПЛ ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, Ворскла впевнено здолала Оболонь, Динамо закамбечило в матчі з Карпатами, а Інгулець втримав нічию в грі з Поліссям.