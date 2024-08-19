Шахтар мінімально переміг Лівий берег: огляд матчу 3 туру УПЛ

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Лівим берегом у матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився 1:0. Єдиний гол у другому таймі забив форвард Данило Сікан.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 18 серпня

Лівий Берег — Шахтар 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Сікан (63)

Лівий Берег: Механів, Соколов, Якимів, Самар, Дударенко, Співаков (Литовченко, 72), Дедух (Косовський, 90), Банада, Когут (Галас, 72), Синиця, Сухоручко.

Шахтар: Різник, Франьїч, Бондар, Криськів, Судаков, Сікан (Траоре, 88), Азаров (Педро, 78), Бондаренко (Степаненко), Конопля, Кевін (Егіналду, 46), Педріньйо.

У попередньому турі команда Маріно Пушича програла Поліссю. Лівий Берег без шансів поступився Ворсклі. Наразі "гірники" мають 6 очок в активі, а Лівий берег залишається єдиною командою, в якої немає жодного балу.

Напередодні в межах третього туру УПЛ ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, Ворскла впевнено здолала Оболонь, Динамо закамбечило в матчі з Карпатами, а Інгулець втримав нічию в грі з Поліссям.