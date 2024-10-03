Гоффенгайм – Динамо: прогноз Чемпіона на матч Ліги Європи

Вже сьогодні, 3 жовтня, київське Динамо проведе другий матч в основному етапі Ліги Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде німецький Гоффенгайм.

Зустріч відбудеться на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Наша редакція традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали рацію редактори та журналісти, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога Динамо 2:1

Попри розгромну поразку від далеко не основного складу Лаціо, я бачу прогрес та головне, перспективу, у команді Олександра Шовковсього. А враховуючи вкрай невдалий старт Гоффенгайма в Бундеслізі я переконаний, що Динамо матиме більше шансів на перемогу.

Денис Шаховець, нічия 1:1

Обидві команди знаходяться у непростих ситуаціях, оскільки невдало розпочали поточний сезон – Динамо розгромно програло Лаціо (0:3) в першому турі Ліги Європи, а Гоффенгайм провалив стартові тури Бундесліги. Обидві команди намагатимуться здобути перемогу і, як часто буває у таких ситуаціях, зустріч завершиться нічиєю. Прогнозую запеклу боротьбу й кінцевий рахунок 1:1.

Станіслав Лисак, нічия 1:1

Підопічні Олександра Шовковського дивують якістю гри уболівальників Динамо, однак у єврокубках реалізувати весь потенціал киянам не вдається. Гоффенгайм наразі на спаді і не видається таким грізним супротивником. Нічия 1:1, хоча при вдалому збігу обставин та хорошій реалізації Динамо може навіть забрати 3 очки в грі з німцями.

Максим Розенко, нічия 1:1

Після фіаско з Лаціо на номінально домашньому, але все ж таки гамбурзькому стадіоні Динамо переїжджає на іншу німецьку арену. Киян проекзаменує середнячок місцевої бундесліги Гоффенгайм, який не вражає своєю грою на початку сезону. Але різниця в якості національних першостей настільки вагома, що нічия для підопічних Шовковського буде безумовно сприятливим результатом. Ризикну поставити на 1:1.

Олександр Булава, перемога Динамо 3:2

Вважаю, що нас очікує цікавий матч, з великою кількістю голів, враховуючи результативність німецької команди. Схиляюся до перемоги киян, яким необхідно реабілітуватися за поразку від Лаціо в першому турі. Прогноз – перемога Динамо 3:2.

Максим Салівон, перемога Гоффенгайма 2:1

І в другому матчі Динамо в Лізі Європи очікувати приємного для вболівальників "біло-синіх" виступу не варто. Динамо зустрічається з клубом, який перебуває в поганій формі. З клубом, який наразі є лише аутсайдером Бундесліги, і який знаходиться на півдорозі від зміни головного тренера. Однак і з клубом, який має суттєво сильніший склад за підбором виконавців та куди більші ігрові можливості.

Не варто забувати й про показники команд удома (у випадку з німцями) та на виїзді (для ДК) у Лізі Європи. Вони діаметрально протилежні. Перший тур другого за рангом єврокубка показав, якою серйозною є прірва між цим Динамо та клубами з провідних ліг Старого Світу. Єдина відносна втіха, на яку можуть сподіватися гості – прем'єрний гол у основному раунді змагання.

Руслан Травкін, перемога Гоффенгайма 3:1

Далеко не основний склад Лаціо довів, що рівень УПЛ зараз занадто низький. Можливо, представники Бундесліги трішки слабше за "орлів", тому український гранд не покине поле без забитого м'яча. На жаль, це єдиний позитив, який станеться.

Богдан Войченко, перемога Гоффенгайма 2:1

Шанси киян у матчі проти німців є, але вони невеликі. Форма в обидвох колективів нині не є топовою, проте загрозу одне одному вони можуть нести доволі серйозну. Як би я не вболівав за Динамо, шансів більше у Гоффенгайма. Домашня арена, фанати та клас, який вищий за наших хлопців.

Андрій Яросименко, перемога Динамо 1:0

Ставлю на мінімальну перемогу Динамо 1:0. У цьому матчі треба брати очки, аби далі мати більше шансів вийти у плейоф. Гра проти Лаціо була сильним ударом по "біло-синіх", але я вірю, що команда зможе знайти себе у цьому поєдинку

Олексій Мурзак, нічия 2:2

Гоффенгайм вкрай невдало зіграв матч проти Вердера у 5 турі Бундесліги. Команда вела у рахунку 3:0, а у підсумку поступилася 3:4. Це явно морально вдарило по колективу. Це також свідчить про те, що клуб грає у відкритий футбол, а це дасть шансів киянам зіграти на контратаках.

Водночас Динамо впевнено переграло у столичному дербі Лівий Берег в межах УПЛ, тому до матчу підходить з гарним настроєм. Шовковський звісно наголошував, що це різні по рівню турніри, але запевнив, що його команда готується до кожного матчу зосереджено, ба більше, якісь висновки після розгрому від Лаціо кияни для себе винесли. Тож очікую доволі бойовий футбол, де Динамо все ж зможе набрати перші бали в цьогорічній Лізі Європи. Прогноз на матч 2:2.

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане німецька команда з коефіцієнтом 2,05. На нічию ФАВБЕТ дає 3,80, а успіх Динамо оцінюється в 3,60.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Рекламна інформація