Ковалюк залишив Верес вільним агентом

Атакувальний півзахисник Вереса Роман Ковалюк залишив клуб на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба рівненського колективу.

Свою кар'єру 19-річний футболіст продовжить у першоліговому Фенікс-Маріуполі. Хавбек є вихованцем Вереса, за який зіграв шість матчів у межах УПЛ та один в Кубку України. На рахунку Ковалюка дві результативні передачі.

Верес подякував Ковалюку за час в команді та побажав успіхів у майбутній кар'єрі.

Раніше повідомлялось, що інший колишній вінгер рівнян підписав контракт з Буковиною.