Карнарвон здолав Крузейдерс у другому матчі кваліфікації Ліги конференцій
17 липня відбулися 2 матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.
Зокрема, вельський Карнарвон переміг Крузейдерс із Північної Ірландії.
Ліга конференцій-2024/25
1 кваліфікаційний раунд
17 липня
Крузейдерс (Північна Ірландія) — Карнарвон (Вельс) 3:2 (3:1)
(Перший матч 0:2)
Голи: 0:1 - Мендеш 24, 0:1 - Кларк 47, 2:1 - Лармор 49, 3:1 - Лаурі 72.
Ауда (Латвія) — Б36 Торсхван (Фарерські острови) — 1:0
(Перший матч 0:2)
Голи: 0:1 - Талла 62.
Нагадаємо, у кваліфікації Ліги конференцій також беруть участь Полісся та Дніпро-1. Вони розпочнуть свій шлях у другому етапі ЛК. Житомирці зіграють проти словенської Олімпії, а дніпряни — проти угорської Академії Пушкаша. Перші матчі відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня.
Нещодавно повідомлялося, що львівський Рух може замінити Дніпро-1 в ЛК.