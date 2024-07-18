Карнарвон здолав Крузейдерс у другому матчі кваліфікації Ліги конференцій

17 липня відбулися 2 матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Зокрема, вельський Карнарвон переміг Крузейдерс із Північної Ірландії.

Ліга конференцій-2024/25

1 кваліфікаційний раунд

17 липня

Крузейдерс (Північна Ірландія) — Карнарвон (Вельс) 3:2 (3:1)

(Перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - Мендеш 24, 0:1 - Кларк 47, 2:1 - Лармор 49, 3:1 - Лаурі 72.

Ауда (Латвія) — Б36 Торсхван (Фарерські острови) — 1:0

(Перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - Талла 62.

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги конференцій також беруть участь Полісся та Дніпро-1. Вони розпочнуть свій шлях у другому етапі ЛК. Житомирці зіграють проти словенської Олімпії, а дніпряни — проти угорської Академії Пушкаша. Перші матчі відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня.

Нещодавно повідомлялося, що львівський Рух може замінити Дніпро-1 в ЛК.