Українець підписав контракт із Баєром

15-річний український футболіст Максим Гололобов підписав перший професійний контракт з леверкузенським Баєром.

Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

" Я дуже радий підписати свій перший контракт з таким клубом, як Баєр", — написав Максим.

Зазначимо, що у молодіжних командах "фармацевтів" виступають ще 3 українці. Це 17-річний воротар Олександр Петренко, 16-річний нападник Артем Степанов та 15-річний півзахисник Андрій Гамзик.

Нагадаємо, команда Хабі Алонсо стала володарем золотого дублю. Цього сезону леверкузенці вперше виграли національний чемпіонат, а пізніше перемогли друголіговий Кайзерслаутерн у фіналі Кубку Німеччини.