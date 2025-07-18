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Ісак може перейти в клуб із Саудівської Аравії

Олег Дідух — 18 липня 2025, 18:13
Ісак може перейти в клуб із Саудівської Аравії
Александер Ісак
IMAGO

Лідер Атак Ньюкасла Александер Ісак може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, інтерес до зіркового шведського нападника проявляє Аль-Хіляль. Новий головний тренер команди Сімоне Індзагі хоче підписати зіркового форварда. Спроби домовитися з Віктором Осімхеном успіхом не увінчалися.

Раніше повідомлялося про інтерес до Ісака з боку Ліверпуля. Проте Ньюкасл не хоче продавати нападника прямому конкуренту по АПЛ, і з більшим інтересом розгляне пропозиції з-за кордону.

Ісак перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-оічного шведа оцінюється в 120 мільйонів.

Аль-Хіляль Ньюкасл Александер Ісак

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