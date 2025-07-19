Хау: Ісак щасливий у Ньюкаслі
Александер Ісак
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Головний тренер Ньюкасла Едді Хау прокоментував шанси клубу зберегти лідера атак Александера Ісака.
Слова наставника "Сорок" наводить Фабріціо Романо.
"Важко давати стовідсоткову ясність по кожному гравцеві. Александер щасливий у Ньюкаслі, віг любить гравців, персонал, команду. Я впевнений, що він буде тут на старті сезону", – заявив Хау.
Нагадаємо, нещодавно серйозну спробу підписати Ісака зробив Ліверпуль, проте Ньюкасл пропозицію чемпіонів Англії відхилив. Після цього 25-річний швед став трансферною метою Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.
Ісак перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-річного шведа оцінюється в 120 мільйонів.