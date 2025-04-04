Названо найкращого тренера місяця в АПЛ

Найкращим тренером березня в АПЛ було визнано наставника Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Для 51-річного фахівця це вже сьома нагорода найкращого тренера місяця в АПЛ, причому, три із них португалець завоював у поточному сезоні. Його уже визнавали найкращим у жовтні та грудні минулого року.

У березні Ноттінгем Форест виграв обидва свої матчі в АПЛ. 8 березня команда вдома обіграла Манчестер Сіті 1:0, а 15 березня на виїзді справилася з Іпсвічем (4:2). Наразі Ноттінгем Форест іде третім у турнірній таблиці АПЛ з 57 очками в активі.

Раніше нагороду найкращому гравцеві березня отримав співвітчизник Нуну, хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.