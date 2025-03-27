Російська фігуристка Валієва подала апеляцію на рішення CAS

Представники російської фігуристки Каміли Валієви подали апеляцію до Верховного суду Швейцарії на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо дискваліфікації спортсменки.

Про це повідомляє AP.

Адвокати росіянки вважають, що Всесвітнє антидопінгове агентство приховало докази, які могли б підтвердити версію Каміли про потрапляння забороненої речовини в організм.

За версією представників спортсменки, не були враховані докази, що заборонена речовина потрапила до організму фігуристки через тістечка, приготовані дідусем. Ці доводи не були взяти до уваги ВАДА.

Нагадаємо, у лютому 2022 року під час Олімпіади в Пекіні стало відомо про позитивний допінг-тест Валієвої – в її організмі знайшли триметазидин.

Дискваліфікація триватиме до 25 грудня 2025 року, оскільки пробу взяли 21 грудня 2021 року під час виступу Валієвої на чемпіонаті Росії.

Напередодні віцепрем'єр Італії висловив сподівання побачити російських спортсменів на ОІ-2026.