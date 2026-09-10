ISU відхилив апеляцію зіркової російської фігуристки щодо позбавлення "нейтрального" статусу

Апеляція зіркової російської фігуристки Каміли Валієвої щодо відкликання "нейтрального" статусу була відхилена.

При це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

У серпні Валієвій було видано "нейтральний" статус, проте вже на початку вересня росіянку позбавили його після листа від Української федерації фігурного катання. Аналогічне рішення було ухвалене щодо Марка Кондратюка.

Валієва та Кондратюк подали апеляцію в ISU, проте 10 вересня організація повідомила про те, що апеляція відхилена. Окрім цього, в "нейтральному" статусі відмовили ще двом російським фігуристам – Івану Букіну та Олександрі Степановій.

Всі вони планують оскаржувати це рішення у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). На подачу апеляції у них є 21 день.

Причиною для позбавлення Валієвої "нейтрального" статусу стало те, що вона займається в школі фігурного катання Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна, Дмитра Пєскова. Навка з 2022 року знаходиться під санкціями ЄС за "дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".