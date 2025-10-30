Російська фігуристка Валієва програла апеляцію в допінг-справі

Російська фігуристка Каміла Валієва програла апеляцію щодо скасування чотирирічної дискваліфікації за вживання допінгу.

Про це повідомляє ESPN.

Швейцарський федеральний суд відхилив апеляцію росіянки на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у січні минулого року щодо 4-річної дискваліфікації спортсменки.

Адвокати наполягали, що ВАДА не були враховані докази, що заборонена речовина потрапила до організму фігуристки через тістечка, приготовані дідусем. Однак суд визнав ці твердження недостатньо обґрунтованими.

Також захист посилався на статтю The Associated Press, де стверджувалося про можливі процедурні порушення з боку WADA. Проте Швейцарський федеральний суд визначив, що ці аргументи ґрунтуються на припущеннях і не є належними доказами.

У підсумку суд залишив чинним попереднє рішення щодо дискваліфікації спортсменки. Також зобов'язали росіянку сплатити 7 тисяч швейцарських франків (близько 8.7 тисяч доларів) як судові витрати, а також по 8 тисяч франків (приблизно 10 тисяч доларів) на користь Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Нагадаємо, у лютому 2022 року під час Олімпіади в Пекіні стало відомо про позитивний допінг-тест Валієвої – в її організмі знайшли триметазидин.

Дискваліфікація триватиме до 25 грудня 2025 року, оскільки пробу взяли 21 грудня 2021 року

19-річній фігуристці минулого тижня дозволили відновити тренування. Однак вона не зможе кваліфікуватися для участі в Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані в лютому.