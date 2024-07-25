Спортивний арбітражний суд відповів на апеляцію Росії по справі Валієвої

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозані відхилив апеляцію російської сторони по справі фігуристки Каміли Валієвої.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, збірна Росії була позбавлена золота у командному фігурному катанні на Олімпійських іграх-2022 через позитивний допінг-тест у Валієвої. Після цього, "країна-терористка" отримала бронзу замість золота, адже було анульовано лише результат Каміли, а не всіх учасників команди.

У заяві CAS вказано, що рішення Міжнародного союзу ковзанярів є справедливим. І не бачать підстав для їхнього перегляду. Однак, у CAS повідомили про розгляд апеляції Канади. Країна Кленового Листя хоче отримати бронзу, бо вважають, що результат росіян повинен бути анульований повністю.

Нагадаємо, раніше CAS не лише позбавила золота російську команду, а й дискваліфікувала Валієву на 4 роки.