Участь в Олімпіаді під загрозою. Латвія не може дати українцю громадянство, бо той погано знає мову

Фігурист і потенційний учасник Олімпійських ігор Федір Куліш не може отримати громадянство Латвії через погане знання мови.

Про це повідомляє Launs.lv.

20-річний Куліш посів 24-е місце на чемпіонаті світу у Сполучених Штатах на початку цього року, що принесло Латвії другу путівку на Олімпійські ігри у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо у чоловічих змаганнях. Ще одну путівку до Мілана виборов Денис Васильєв, який фінішував 11-м. Латвія є однією з п'яти країн, які здобули більше однієї путівки на Олімпійські ігри в цій категорії.

Сполучені Штати та Японія відправлять трьох спортсменів на Олімпійські ігри 2026 року, а Франція та Італія матимуть по два представники.

Куліш народився в Києві, а до Латвії переїхав у 16 ​​років, невдовзі після початку війни в Україні. Він представляв Латвію на міжнародних змаганнях з сезону 2023/2024, але наразі не зміг би взяти участь в Олімпійських іграх, оскільки для цього потрібне громадянство.

У розмові з "Sporta Avīza" генеральний секретар Латвійської асоціації ковзанярства (LSA) Анна Белєвіча не заперечувала, що, проживши в Латвії три з половиною роки, Куліш не зміг вивчити державну мову на належному рівні.

"Він навчається – у нього є приватний репетитор двічі на тиждень, але щодня є курси. Він сильний у фігурному катанні, але не такий сильний у вивченні мов", – сказала Белєвіча, наголосивши, що подання до парламенту ще в процесі.

Наразі заявку отримав латвійський сейм, але очікується, що її розглядатимуть не раніше наступного тижня.

Як зазначив у програмі Латвійського телебачення (LTV) генеральний секретар Латвійського олімпійського комітету (LOK) Райтіс Кеселіс, щоб мати право брати участь у найважливішій спортивній події чотириріччя, спортсмен може отримати громадянство навіть у день відкриття Олімпійських ігор. Якщо Куліш не отримає громадянство, інше місце, яке належить Латвії, може перейти до Кірілса Коркача.

Нагадаємо, у вересні цього року Сейм надав громадянство Латвії 15-річному тхеквондисту, народженому в Києві, Едуарду Цибулі, який минулого року став чемпіоном Європи серед кадетів, представляючи Латвію.

Едуард також прибув до цієї країни невдовзі після початку повномасштабної війни, але зараз він вільно володіє латиською мовою.